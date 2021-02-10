Samsung придется отложить выход своих флагманов

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Galaxy S21 FE серьезно задерживается, а анонс Galaxy S22 могут перенести на февраль 2022 года

Определенности в том выйдет Samsung Galaxy S21 FE или нет, на данный момент так и не существует. Доказательств того, что такой смартфон компания готовит, более чем предостаточно. Но в последнее время она начала «подчищать» страницы своего сайта в различных странах от упоминаний об этой модели, что заставило говорить о том, что компания отказалась от ее выпуска. А тут еще и присоединился хор инсайдеров, уверяющих, что Samsung отказалась от выпуска Galaxy S21 FE в октябре.

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Со своим прогнозом выступило и издание Sammobile, которое заявило, что компания не отказалась от идеи вывести на рынок Galaxy S21 FE. Но его релиз существенно задержится. Анонс может состояться в январе и не очень понятно, какой будет толк от выхода этой модели в начале следующего года. Никакой презентации по этому поводу устраивать не будут, обойдутся выпуском пресс-релиза и продажи в некоторых странах стартуют гораздо позже его презентации.

Учитывая перенос выхода Galaxy S21 FE на столь позднее время, маловероятно, что он появится в один месяц с серией Galaxy S22. Поговаривают, что Samsung может вернуться к старой традиции представлять новое поколение флагманов серии Galaxy S в рамках выставки MWC, которая проводится ежегодно в феврале.

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Среди причин отложенного релиза новинок называют дефицит чипов. Возможно, решение отодвинуть сроки выхода Galaxy S21 FE и Galaxy S22 продиктованы желанием компании запастись достаточным количеством процессоров, чтобы гарантировано покрыть спрос на новинки.

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Источник: sammobile