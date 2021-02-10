Samsung учится гнуть дисплеи в двух местах

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Samsung показала гибкий экран, складывающийся по Z-образной кривой

Складные смартфоны занимают в портфолио Samsung особое место. Устройства такого формата дорогие и еще далеки от массовых, но южнокорейский гигант верит в том, что за гаджетами с гнущимися экранами будущее. Компания уже освоила технологию, позволяющую гнуть дисплеи в одном месте, а в перспективе она может выпустить смартфон-гармошку, где матрицу можно будет сгибать в двух местах.

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Мы уже видели патенты компании, где экраны можно складывать по S-образной кривой. От разработки на бумаге компания уже перешла к созданию прототипов. На Международной выставке информационных дисплеев (IMID), которая прошла на этой неделе в Южной Корее, Samsung представила экран, способный сложиться по Z-образной кривой.

Это OLED‑матрица диагональю 7,2 дюйма. Сложив его втрое, пользователь получает моноблок, который по своим габаритам похож на смартфон, но только достаточно толстый и увесистый. При этом компания говорит о том, что в разложенном состоянии пользователь может работать с экраном как по горизонтали, так и по вертикали, исходя из тех задач, которые выполняются.

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Поддерживается многозадачность с функцией разделения экрана. О перспективах и сроках появления коммерческих устройств с Z-образными дисплеями, ничего не известно.

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Источник: equalleaks