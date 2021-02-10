Samsung ожидает продать на 10% больше своих будущих флагманов серии Galaxy S24 за счет ИИ

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Сможет ли Samsung?

За последний год многие компании обратили внимание на возможности искусственного интеллекта. Внедрив ИИ в свои продукты, дает незаурядный приоритет при выборе девайса, поэтому технологические гиганты активно привлекают такие возможности.

Samsung недавно заявила о своих планах по внедрению новых возможностей искусственного интеллекта в следующем году, и, похоже, компания возлагает большие надежды, что это будет способствовать росту продаж новой серии Galaxy S24 и Galaxy Fold/Flip 6. По крайней мере, на это указывает новый целевой объем поставок в 35 миллионов единиц Galaxy S24, S24 Plus и Galaxy S24 Ultra.

Это, безусловно, амбициозная цель, поскольку на сегодняшний день было продано примерно 31 миллион устройств серии S23, и мы находимся в конце цикла этого поколения. Если Samsung удастся привлечь достаточно внимания к своим новым флагманам с искусственным интеллектом и добиться новой цели, то она сможет увеличить поставки на 10%.

По данным The Korea Daily, Samsung делает ставку на серию S24, чтобы увеличить продажи премиальных телефонов Galaxy. Сейчас более 75% телефонов компании – это недорогие модели, что приводит к тому, что средняя цена продаж Samsung Galaxy составляет лишь $295. Для сравнения, средняя цена продаж iPhone составляет $988.

Ожидаемый запуск серии Galaxy S24 уже совсем близко – в январе 2024 года. То есть осталось совсем немного времени, а ввиду нехватки опыта Samsung в этой сфере, ходят слухи, что компания может в конечном итоге интегрировать уже разработанный сервис искусственного интеллекта, такой как Google Bard или ChatGPT, принадлежащий Windows.

Источник: koreadaily