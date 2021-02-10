Ключевые характеристики Samsung Galaxy A53 показал бенчмарк

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По части «железа» Samsung Galaxy A53 может разочаровать

Компания продолжает обновлять модельный ряд и готовится представить преемника Galaxy A52. В первом квартале следующего года состоится премьера Galaxy A53 и не так давно мы видели рендеры, демонстрирующие дизайн новинки. Теперь этот смартфон был замечен в базе данных синтетического теста Geekbench.

В бенмарке модель проходит с индексом SM-A536U и указано, что в ее основе лежит аппаратная платформа с модельным номером s5e8825. Что это за чипсет, достоверно неизвестно, но судя по конфигурации ядер и их тактовой частоте речь идет о Exynos 1200 с видеоускорителем Mali-G68. Среди прочего указано, что смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 12. По итогам одноядерного теста Galaxy A53 смог набрать 686 баллов, а в многоядерном — 1874.

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По тем слухам, которые появлялись в сети, Galaxy A53 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт. В числе преимуществ устройства указана защита от пыли и влаги по стандарту IP67. Основная камера будет четверной и в качестве главного будет выступать датчик на 64-мегапикселя. Работать Galaxy A53 должен под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

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Источник: gizmochina