Samsung планирует складные Galaxy Fold FE и Flip FE после запуска Fold6 и Flip6

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Смартфоны Galaxy FE﻿ будут выходить ежегодно

Складные смартфоны слишком дорогие, производители ищут способы предложить пользователю более доступные модели. По информации инсайдера Revegnus, Samsung рассматривает планы запуска складных Galaxy FE после релиза Fold6 и Flip6 в следующем году.



Складные смартфоны Samsung Galaxy Fan Edition не обязательно выйдут именно через год, их релиз может задержаться до 2025 года. Окончательного решения еще нет, но есть информация, что Samsung внимательно относятся к линейке FE и планирует более регулярный выпуск этих смартфонов. Уже запланированный Galaxy S23 FE, инсайдер говорит, что телефоны FE будут выходить ежегодно.



Складные смартфоны интригуют технической стороной и новыми возможностями эксплуатации, но слишком дорогие для многих. К тому же огорчают теоретически возможные неисправности по линии сгибания. Samsung уже доказала, что умеет делать прочные и выносливые смартфоны, осталось сделать их дешевле.

Источник: GSMArena