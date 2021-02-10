Samsung представила LPDDR5X: еще быстрее и еще экономичнее

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LPDDR5X в 1,3 раза быстрее LPDDR5 и ее появление в смартфонах не за горами

Samsung представила первый в отрасли 14-нанометровый чип памяти стандарта Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) DRAM. Компания декларирует в LPDDR5X прирост производительности в 1,3 раза и снижение энергопотребления на 20%. Samsung заявляет, что разработала DRAM LPDDR5X для будущих 5G-устройств и новый чип с его повышенной эффективностью при щадящем расходе энергии предоставит новые возможности для приложений на основе ИИ, таких как серверы и даже автомобили.

Модуль LPDDR5X на основе 14 нм от Samsung обладает емкостью 16 Гб и может найти свое применение в гарнитурах AR/VR, а также в смартфонах и планшетах. Samsung заявляет, что новая оперативная память LPDDR5X обеспечивает скорость передачи данных до 8,5 гигабит в секунду, что примерно на 30% выше по сравнению с оперативной памятью LPDDR5 последнего поколения. Напомним, модули ОЗУ Low Power Double Data Rate 5 поддерживают скорость передачи данных до 6,4 Гбит/с.

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На основе 16 Гб модулей в перспективе должны появиться чипы на 64 Гб. Производители электроники смогут получить в свое распоряжение чипы LPDDR5X ближе к концу 2021 года. Это означает, что уже в начале 2022 году на рынке должны появиться первые устройства с LPDDR5X. Довольно символично будет, если первыми новый модуль предложат флагманы серии Galaxy S22, анонс которых должен состояться в феврале 2022 года.

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Источник: mysmartprice