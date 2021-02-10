География продаж Samsung Galaxy S21 FE будет ограниченной

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Samsung Galaxy S21 FE можно будет купить только в Европе

В этом году с выпуском Galaxy S21 FE не заладилось. Дефицит чипов наложил свой отпечаток на сроках выхода новинки. Изначально предполагалось, что ее представят в августе, затем пошли разговоры, что релиз отодвинули на осень, а последние слухи указывают на то, что выйдет Galaxy S21 FE в январе. Многие сомневаются, что столь поздняя премьера фанатского флагмана является хорошей идеей.

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В сети уже ходили слухи, что доступен Galaxy S21 FE будет на ограниченном количестве рынков. Теперь же южнокорейское издание Ddaily сообщило о том, что продавать смартфон планируют только в Европе. Поговаривают, что Samsung одолевали сомнения о целесообразности выпуска Galaxy S21 FE, ведь есть большие опасения, что он не только не повторит успех предшественника, но и вполне может стать провалом.

В Samsung обеспокоены, что они могут породить каннибализм внутри модельного ряда на фоне предстоящего появления серии Galaxy S22 и снижения цен на линейку Galaxy S21.

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Ожидается, что Galaxy S21 FE предложит платформу Snapdragon 888, до 8 Гб оперативки, до 256 Гб постоянной памяти, AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц и экранный сканер отпечатков пальцев. Обещают защиту от воды IP68 и тройную тыльную камеру с датчиками по 12 Мп каждый. А запросить за аппарат в таком исполнении могут не более $699.

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Источник: phonearena