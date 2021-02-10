Samsung представила OLED-экран OLEDoS с разрешением 3500ppi для будущей гарнитуры XR

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Самые крутые дисплеи, которые могут появиться в ближайшее время: CES 2024

На выставке CES 2024 компания Samsung показала несколько новых технологий дисплеев. Ее новые QD-OLED-панели, предназначенные для телевизоров и мониторов, ярче, а OLED-экраны для ноутбуков тоньше, чем когда-либо. Компания также представила несколько складных, рулонных, раздвижных и гибридных OLED-экранов для автомобилей, телефонов, планшетов, ноутбуков. А также новую технологию прозрачных microLED-дисплеев. Кроме того, она представила новый тип микродисплеев под названием OLEDoS (Organic Light Emitting Diode on Silicon), который будет использоваться в гарнитурах XR.

Эта панель OLEDoS, вероятно, будет использоваться в будущей гарнитуре Samsung XR, которая может появиться на рынке позже в этом году.

Это, вероятно, первый в мире OLEDoS-экран с субпиксельной структурой RGB. Это 1,03-дюймовый квадратный экран, созданный путём нанесения органических материалов на кремниевую пластину. Он имеет невероятно высокую плотность пикселей – 3500ppi, что сравнимо с просмотром 4K в гарнитуре XR/VR. Компания не сообщила, с какой частотой может работать такой дисплей, предположительно до 90 Гц, чтобы обеспечить достаточную плавность картинки.

Samsung заявляет, что ему не нужен отдельный источник света, поэтому изображение будет реалистичным. Интересный факт, что этот экран создан eMagin, американской компанией по производству OLED-дисплеев, Samsung Display приобрела несколько месяцев назад. Эта фирма производит шлемы и очки ночного видения для военных, и они используют панели OLEDoS этой компании.

Источник: sammobile