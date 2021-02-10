Samsung тизерит смартфон с 6 камерами, где одна из них на 200 Мп? Не спешите делать выводы

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На самом деле Exynos 2100 уже сейчас позволяет предлагать камеры с таким рекордным разрешением

Сегодня днем компания Samsung выпустила тизер, в котором фигурирует смартфон с шестью камерами, две из которых фронтальные. Самое любопытное, что в качестве главного датчика в основной камере указан модуль на 200 Мп. С оглядкой на то, что в сети уже не раз появлялись слухи о том, что Samsung ведет работы над сенсором с таким рекордным разрешением, ряд средств массовой информации расценили тизер как предвестник скоро выхода смартфона с таким датчиком.

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В сети можно найти материалы профильных изданий, которые наперебой начали строить догадки, когда выйдет такой смартфон и главное — кто будет обладателем такого сенсора. В числе наиболее популярных предположений значится складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3. Но, как оказалось, все ошибались и приняли желаемое за действительное.

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На самом деле своим коротким роликом Samsung хотела вновь напомнить о фирменном флагманском чипе Exynos 2100, который уже сейчас позволяет устанавливать в смартфонах многомодульные системы камер с максимальным разрешением до 200 Мп. Поэтому скептически относитесь к последним материалам в сети, что якобы Samsung анонсировала выход смартфона с датчиком на 200 Мп.

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С другой стороны, не забывайте, что возможность дебюта подобного датчика не стоит отметать. Samsung работает над таким сенсором и вполне может представить его до конца нынешнего года.

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Источник: twitter