Samsung работает над новой линейкой бюджетных планшетов

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Samsung начнет выпускать новые планшеты с более приемлемым ценником – новая линейка будет иметь букву «М» в названии.

Еще в ноябре появились слухи о том, что Samsung работает над новым смартфоном с возможным названием Galaxy M62. Судя по неймингу, перед нами было устройство, которое можно посчитать смартфоном среднего диапазона – линейка M у Samsung ассоциируется именно с такими устройствами.

Сегодня мы узнали, что это далеко не так. Внезапно, все это время Samsung без лишнего шума работали над новой линейкой бюджетных планшетов, и M62 станет первым устройством в этой линейке.

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Согласно источнику, близкому к изданию 91Mobiles, новое устройство будет носить официальное название Galaxy Tab M62. К сожалению, об этом продукте больше ничего не известно, кроме того, что он будет компактным по размерам и будет доступен в варианте с 256 ГБ хранилища.

Напомним, что в настоящее время у Samsung есть две серии планшетов: модели премиум-класса и среднего уровня выпускаются под брендом Galaxy Tab S, а более бюджетные устройства имеют букву «A» в названии.

Учитывая, что буква «М» в портфолио Samsung ассоциируется с бюджетными устройствами, можно было бы подумать, что нас ждет скромное железо. Однако, похоже, это далеко не так – об этом говорит страница устройства в GeekBench. На прошлой неделе на сайте бенчмарка было замечено устройство с кодовым именем Galaxy F62 с Exynos 9825 на борту и Android 11. Для тех, кто не знает, это тот же чипсет, который является сердцем прошлогодних Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.

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Почему интересно устройство под буквой «F», когда речь идет о M62? Эта линейка является ребрендингом смартфонов линейки М для некоторых рынков. То есть нас может ждать реально неплохой среднебюджетный планшет. Надеемся на адекватный ценник.

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Источник: Gizchina



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