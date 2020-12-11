Глава Realme намекнул на скорую презентацию Realme Watch S Pro

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Долгожданные умные часы Realme Watch S должны быть представлены совсем скоро – официальная информация.

Realme Watch S﻿

Уже несколько месяцев Realme не прекращает намекать на «скорый» выход своих новых крутых смарт-часов. До официальной презентации были намеки на то, что Realme выпустит смарт-часы, которые могли бы стать неплохим конкурентом Xiaomi Mi Watch Revolve. Однако компания без конца переносила дату презентации.

Похоже, ожидание Realme Watch S Pro все-таки закончилось. Сам генеральный директор Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) намекнул на то, что новые часы бренда должны выйти в ближайшее время.

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Шет выложил в своих социальных сетях изображение показывает примерный внешний вид Realme Watch S Pro, который должен был появиться на рынке еще пару месяцев назад. Изображение подтверждает предыдущие слухи – перед нами круглый циферблат с большим дисплеем. По мнению многих фанатов бренда, именно так и будут выглядеть S Pro.

Изображение из Twitter-аккаунта Шета

Вторые часы имеют дисплей меньшего размера, что может намекать на более дешевые Realme Watch S. Напомним, что эти часы были показаны еще в ноябре. Watch S оснащены круглым сенсорным экраном размером 1,3 дюйма с разрешением 360x360 пикселей и продвинутым датчиком света, который автоматически регулирует яркость в зависимости от условий освещения. Компания оценила Realme Watch S в 95 долларов.

Дата запуска еще не объявлена, но, по слухам, часы могут быть показаны через несколько недель.

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Источник: Tech Radar



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