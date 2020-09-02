Представлены планшеты Samsung Galaxy A7 2020 и Galaxy Tab S7/S7+

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Samsung Galaxy A7 2020 — эконом вариант и Galaxy Tab S7/S7+ — премиум сегмент

Новые модели планшетов стали редким гостем в новостной сводке, а все по причине того, что этот сегмент схлопнулся до небольшой ниши и спрос на эти устройства неуклонно падает. Впрочем, и интересные новинки случаются не часто. Есть что предложить Samsung новенького пользователям. Сегодня был представлен планшет Galaxy Tab A7 2020.

Укомплектовали новинку дисплеем диагональю 10,4 дюйма разрешением 2000х1200 пикселей и на него пришлось почти 80% лицевой поверхности. Внутри корпуса скрывается процессор Snapdragon 662 в связке с 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб и аккумулятор емкостью 7040 мАч.

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Среди прочих характеристик Galaxy Tab A7 2020 стоит упомянуть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, 8 Мп основную камеру, селфи-модуль на 5 Мп, порт USB Type-C и поддержку Bluetooth 5.0. Как это сейчас и бывает, в продаже будут версии только с Wi-Fi или же можно будет прикупить модификацию с поддержкой LTE. Соимость не объявлена и по слухам цена вопроса $250-300.

Для тех, кому нужен планшет в премиальном исполнении, Samsung предложила Galaxy Tab S7 и Tab S7+, оценили которые в $850 и $1050 соответственно. Galaxy Tab S7 предлагает IPS-экран диагональю 12,4 дюйма разрешением 2560х1600 пикселя и частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, операционную систему Android 10 и аккумулятор на 8000 мАч. Разрешение фронталки составило 8 Мп и на тыльной стороне установили датчики 13 Мп + 5 Мп.

Galaxy Tab S7+ отличается батарейкой емкостью 10090 мАч и Super AMOLED-матрицей разрешением 2800х1752 точки. Базируются оба планшета на топовой платформе Snapdragon 865+.

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Источник: phonearena