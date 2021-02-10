Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Samsung снизила план производства смартфонов на 2022 год

27.05.2022 320 0

Кризис и проблемы на рынке коснутся и лидера

По мнению аналитиков, нынешний год станет кризисным для производителей смартфонов, они распишутся в падении производства и продаж. Мы уже слышали о том, что Xiaomi, Oppo и Vivo уменьшили объем заказанных комплектующих на 20%, а Apple в свою очередь недосчитается 20 млн произведенных iPhone. Эта же участь не обойдет и Samsung.

 

Samsung снизила план производства смартфонов на 2022 год – фото 1

 

Пришло сообщение, что южнокорейский гигант произведет на 30 млн меньше смартфонов, чем планировалось. В числе главных факторов снижения плана называют войну в Украине, дефицит комплектующих и рост инфляции. Естественно, что ожидается и снижение спроса, что также учитывается производителями смартфонов.

 

Читать также: Флагманские Exynos не отменены. Первые подробности о Exynos 2300  ﻿

 

Первоначально Samsung планировала произвести 310 млн смартфонов в 2022 году, но негативные факторы вынудили южнокорейского гиганта скорректировать свой план до 280 миллионов единиц. Несмотря на рекордную выручку в первом квартале нынешнего года и 73,7 млн ​​отгруженных смартфонов по всему миру, Samsung вынуждена изменить свой план на весь 2022 год.

 

Читать также: Samsung покидает нишу кнопочных телефонов

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

 

Источник: gsmarena

Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung снизила план производства смартфонов на 2022 год