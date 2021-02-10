Samsung Galaxy Watch снова могут быть на Wear ОS ?

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Поступила информация о том, что Samsung ﻿планирует выпуск смарт-часов на Wear ОС﻿

Большинство пользователей смарт-часов от Samsung вполне довольны своими гаджетами и ОС Tizen, на которой они работают. Тем интереснее утечка, которую нам поведал вполне уважаемый инсайдер – Ice Universe.

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В своем твиттер он прямо сказал, что в будущем Samsung выпустить смарт-часы на базе Android Wear ОС. Конечно, это просто слух. К тому же, далеко не первый раз в сети всплывают слухи о том, что ОС Tizen будет «смещаться», но как мы видим по факту – она только развивается.



Есть мнение, что Samsung может попробовать выпустить модели паралельно на обеих ОС и проверить насколько гаджеты в экосистеме Samsung нуждаются в переходе на Android Wear ОС. Можно будет понять, как на это отреагирует рынок, пользователи, обзорщики. Ведь понятно, что чем меньше разных ОС использовать, тем проще адаптировать приложения и расширять возможности смарт-часов. Иначе сложно понять зачем это Samsung, у них всё отлично и с Tizen.

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Возможно даже эта утечка, некий тест. Цель которого – посмотреть на нашу реакцию, реакцию блогеров, пользователей и подписчиков, и «прощупать» настроения еще до каких-то кардинальных перемен.

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Время покажет, как Samsung себя поведёт.

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Источник: gsmarena.com﻿