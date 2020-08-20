Samsung Galaxy M51 будет квадрокамерным долгожителем

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Samsung Galaxy M51 получит емкую батарейку и много камер

Линейка Galaxy M воспринимается и позиционируется как доступная, а ее модели считаются выигрышным приобретением для тех, кто отдает предпочтение этому бренду и готов поступиться какими-то возможностями, только бы обладать устройством этой марки. Для рациональных пользователей компания должна в следующем месяце выкатить модель Galaxy M51, которая будет долго работать и предложит ряд интересных черт.

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По инсайдерской информации Samsung Galaxy M51 укомплектуют 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 730 и 8 Гб оперативной памяти. Преимуществом новинки должна стать батарейка емкостью 7000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Учитывая емкость аккумулятора, смартфон вполне может взять на себя функции внешней батареи, поэтому не удивимся, если здесь реализуют поддержку реверсивной зарядки.

Смартфону приписывают операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI и четырехкомпонентную тыльную камеру, где главный датчик разрешением 64-мегапикселя.

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Точная дата анонса Galaxy M51 неизвестна. Его дебют ждут в Индии и именно эта страна станет первой, где смартфон появится в продаже.

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Источник: 91mobiles