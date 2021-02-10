Samsung делает очередной ход в попытке сдержать утечки информации

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Samsung хочет контролировать кадровую политику компаний-партнеров

С завидной регулярностью в сети появляются разного рода утечки, сливы и прогнозы о предстоящих устройствах и планах Samsung. Из стен компании широким потоком течет конфиденциальная информация о характеристиках и дизайне еще не представленных аппаратов. Дошло до того, что до релиза в сеть сливают практически всю информацию о новинках, разрушая любую интригу и превращая ивенты в скучные мероприятия.

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Неконтролируемые утечки стали делом обыденным и долгое время казалось, что Samsung с этим смирилась, закрывает глаза на происходящее. Но на самом деле она не оставляет попыток перекрыть каналы несанкционированного распространения информации. Сейчас решено внедрить новый метод борьбы с утечками — соглашение о конфиденциальности с партнерами-производителями комплектующих.

Условия соглашений предусматривают запрет привлекать новых сотрудников к работам по производству комплектующих для нужд Samsung, если ранее они состояли в трудовых отношениях с компаниями-конкурентами. Среди прочего южнокорейский гигант требует, чтобы поставщики сообщали обо всех увольнениях сотрудников, который в течение года после увольнения устраивается на работу к конкуренту.

Если компания-партнер нарушит условия соглашения, их ждет солидный штраф — $85 000. Новое соглашение Samsung «навязывает» не всем поставщикам, а только тем, которые вовлечены в производство полупроводниковой продукции и прочих технических компонентов. Речь идет, прежде всего, о нескольких японских и южнокорейских компаниях.

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Большинство компаний в Южной Корее и Японии, которым Samsung предложила соглашение, согласились подписать его без проблем. А вот партнеры в других странах посчитали договор кабальным и чрезмерным. Эксперты говорят о том, что новый виток борьбы с утечками связан с недавним конфликтом Samsung с компанией Mujin Electronics, которая была уличена в попытке слить конфиденциальную информацию конкурирующим китайским компаниям. После инцидента Samsung разорвала все контакты с Mujin Electronics.

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Источник: phonearena