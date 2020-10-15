Samsung начал отправлять обновление до OneUI 2.5 на некоторые модели линейки Galaxy A

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Samsung все-таки сдержали обещание и начали отравлять обновления на смартфоны линейки A.

Новая версия графического интерфейса Samsung под названием One UI 2.5, представленная несколько месяцев назад совместно Galaxy Note 20, начинает потихоньку выходить и на более бюджетные решения от корейской компании.

Первым получил обновление Galaxy A71, то есть Samsung начал отправку новой прошивки одной из самых дорогих моделей серии. Фанатское издание SamMobile передает, что обновление в настоящее время распространяется в нескольких странах, и США – один из основных рынков для Samsung – в этот список пока не попали.

В обновление включен ряд новых функций и улучшений, таких как добавление поиска, встроенного в родное приложение клавиатуры, который позволит пользователям осуществлять поиск, например, на YouTube, не заходя в клиент хостинга. Также компания обещала улучшения качества и стабильности работы камеры.

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Пользователи Samsung Galaxy A71 также должны получить новую функцию, с помощью которой в смартфоне появляется возможность выделить какой-либо номер в виде контакта для SOS-звонка. Еще Samsung добавили поддержку Bitmoji на Always-On-Display.

Galaxy A71﻿

Обновление One UI 2.5 для Samsung Galaxy A71 весит 1 Гб и включает в себя октябрьский патч безопасности. Обновление рассылается постепенно, так что если вы владеете A71 и пока не получили новую версию прошивки, то просто необходимо немного подождать.

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Источник: SamMobile



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