Samsung W24 Flip и W24 Fold: эксклюзивные версии Galaxy Fold 5 и Flip 5 с очень интересным дизайном и большим ценником

91

Снова эксклюзив от Samsung

Мы уже говорили недавно о специальной версии гибкого Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition, но компания Samsung на этом не остановилась. Для поддержки благотворительных целей компания Samsung ежегодно выпускает специальную серию гибких смартфонов эксклюзивно для Китая, этот год не стал исключением. Поэтому в сотрудничестве с China Telecom они выпустили Samsung W24 и W24 Flip.

Стоит отметить, что Samsung W24 Flip и W24 Fold – это, по сути, эксклюзивные для Китая роскошные версии Galaxy Fold 5 и Flip 5. Поэтому они также имеют общие технические характеристики и оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy.

Комплект здесь тоже приятно поражает, конечно же, за такую цену: эксклюзивная коробка, зарядный блок и кабель зарядки, фирменный чехол, для версии W24 Fold дополнительно также стилус, который может крепиться к чехлу. С точки зрения эстетики, W24 кичится высококачественной золотой рамкой и серой цветовой гаммой, в то время как W24 Flip имеет черно-белое сочетание цветов с золотой рамкой. Обе модели имеют алюминиевые рамы и экраны из стекла UTG для дополнительной прочности. Кроме того, логотип на задней панели устройства говорит "Heart for the World".

По ценам Samsung W24 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ памяти стоит 15 999 юаней (2198 долларов). С другой стороны, W24 Flip с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти обойдется в 9999 юаней (1374 доллара). Эти смартфоны доступны для бронирования до 21 сентября, а продажи начнутся 22 сентября. Раннее бронирование сопровождается привлекательными подарками, в частности, скидками при обмене, наушниками Galaxy Buds2 Pro или удобными беспроцентными планами выплат.

Читайте также: В сети засветились цвета будущего Samsung Galaxy S23 FE

Источник: gizmochina



https://andro-news.com/ru/news/dorogo-bagato-vid-samsung-kompaniya-vipustila-limitovaniy-ta-duz.html Дорого-много от Samsung: компания выпустила лимитированный и очень дорогой комплект Galaxy Fold 5 Thom Browne Edition(Отм. панель)