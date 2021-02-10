Дорого-богато от Samsung: компания выпустила лимитированный и очень дорогой комплект Galaxy Fold 5 Thom Browne Edition

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И снова лимитированная серия от Samsung

Компания Samsung радует в этом году своими специальными версиями устройств, недавно мы уже говорили о Galaxy Watch6 Classic Astro Edition и Galaxy Watch 6 Classic Golf Edition, на этот раз снова крутой комплект.

Для людей, которые ищут лучший складной телефон Android и хотят мощную производительность, Galaxy Fold 5 является лучшим выбором, ведь здесь топовое железо, понятный знакомый интерфейс и отличный дизайн. Благодаря большому внутреннему экрану, поддержке S Pen и функциям Samsung One UI Fold 5 не оставляет места для конкурентов на глобальном уровне. А для особых любителей смартфонов Galaxy, Samsung выпустила специальную серию. Если вам нужно лучшее из лучших и красивое устройство, а деньги не являются проблемой, для вас – Galaxy Fold 5 Thom Browne Edition.

Несмотря на то, что общий дизайн телефона остался неизменным, эстетика гораздо привлекательнее и богаче. Тонкие золотые акценты, как видно на петлях и кольцах камеры, добавляют роскоши, но не преувеличивают. Средняя рамка телефона остается черной, что помогает отлично контрастировать акценты. На задней панели телефона есть фирменные цвета Thom Browne (красная, белая и синяя полосы) и фирменный логотип внизу. На заднем стекле также выгравирована текстура ткани.

Телефоны Thom Browne Edition сами по себе – это впечатление, и Samsung гарантирует, что так и останется. Люди, покупающие Thom Browne Edition Galaxy Fold 5, получат большой портфель Thom Browne Edition, содержащий Fold 5 вместе с двумя кожаными чехлами, соответствующую ручку S Pen и Thom Browne Edition Galaxy Watch 6 с дополнительным ремешком. Два кожаных чехла имеют разный дизайн, что позволяет выбирать между ними для разных случаев, не используя случайные чехлы посторонних производителей.

S Pen для Z Fold 5 Thom Browne Edition имеет золото. Рукав для этого тоже кожаный.

Завершает впечатление новый Galaxy Watch 6. Корпус золотистого цвета выглядит отлично особенно в сочетании с черным кожаным ремешком с камешками. Если вам не нравится элегантный внешний вид, вы можете выбрать другой входящий в комплект ремешок в фирменных цветах Тома Брауна.

Samsung не поделился изображениями, но в комплект включены в фирменном цвете Тома Брауна: блок зарядки на 25 Вт, зарядное устройство для часов и тканевый кабель USB-C – USB-C.

Galaxy Fold 5 и Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition будут доступны с 12 сентября на некоторых рынках. Цены на телефон и часы этого года неизвестны, но можем быть уверены, что будет дорого.

Для справки, Fold 3 Thom Browne Edition стоил крутых 4699 долларов и был доступен в очень ограниченном количестве. Будут ли Watch 6 Thom Browne Edition продаваться отдельно, неизвестно, но это было бы приятным бонусом от компании, ведь не все хотят Galaxy Fold 5, а вот часы было бы интересно получить.

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Источник: androidauthority