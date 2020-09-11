Самые мощные Android-смартфоны по итогам августа. Глобальный рейтинг

673

Топ-10 самых производительных смартфонов на глобальном рынке

Больше недели назад мы публиковали рейтинг самых производительных Android-смартфонов по итогам августа. Ранжировали в них модели доступные на рынке Китая. Как известно, этот рынок разнообразнее и насыщеннее глобального. Интересно, а кто в лидерах в общемировом рейтинге?

Читать также: Realme 7i показался на Geekbench: как там по синтетике?﻿

Для всех, кому важна синтетическая мощность бенчмарк AnTuTu, подсказал, что самым мощным смартфоном на глобальном рынке сейчас является Asus ROG Phone 3, «сердцем» которого стал Snapdragon 865+. Его результат в синтетическом тесте составил рекордные 615 289 баллов. На втором месте имеем OnePlus 8 Pro с Snapdragon 865 и замкнул тройку лидеров Oppo Find X2 Pro с аналогичным чипом.

Четвертую строчку смог занять Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с процессором Snapdragon 865+. С пятого по седьмое место заняли модели с Snapdragon 865: Redmi K30 Pro, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10. Из-за скудного по сравнению с китайским рынком ассортимента флагманов с топовой платформой от Qualcomm, в десятку самых мощных смогли пробиться смартфоны с Exynos 990 на борту: Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note S20 Ultra и Galaxy S20.

Читать также: Samsung зарабатывает неприлично много на Galaxy Note 20 Ultra?﻿

Определили разработчики AnTuTu самых мощных и в среднем сегменте. Если в Китае тон задают чипы Dimensity, то на глобальном рынке в отсутствии конкуренции самой мощной платформой в среднем сегменте признан Snapdragon 765G. Именно он лежит в основе OnePlus Nord и Redmi K30 5G, занявших первое и второе место в рейтинге. Сумел пробиться в тройку лидеров Huawei Nova 7i с процессором Kirin 810.

Чипсет Helio G90T помог Realme 6 и Redmi Note 8 Pro занять четвертую и пятую позиции. А вот с шестого по девятое место поделили между собой модели с Snapdragon 720G: Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Oppo Reno4. Как ни удивительно, но на десятом месте оказался Xiaomi Mi Note 10 Pro с чипом Snapdragon 730G.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: antutu