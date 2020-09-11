Самые мощные Android-смартфоны по итогам августа. Глобальный рейтинг
Топ-10 самых производительных смартфонов на глобальном рынке
Больше недели назад мы публиковали рейтинг самых производительных Android-смартфонов по итогам августа. Ранжировали в них модели доступные на рынке Китая. Как известно, этот рынок разнообразнее и насыщеннее глобального. Интересно, а кто в лидерах в общемировом рейтинге?
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Для всех, кому важна синтетическая мощность бенчмарк AnTuTu, подсказал, что самым мощным смартфоном на глобальном рынке сейчас является Asus ROG Phone 3, «сердцем» которого стал Snapdragon 865+. Его результат в синтетическом тесте составил рекордные 615 289 баллов. На втором месте имеем OnePlus 8 Pro с Snapdragon 865 и замкнул тройку лидеров Oppo Find X2 Pro с аналогичным чипом.
Четвертую строчку смог занять Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с процессором Snapdragon 865+. С пятого по седьмое место заняли модели с Snapdragon 865: Redmi K30 Pro, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10. Из-за скудного по сравнению с китайским рынком ассортимента флагманов с топовой платформой от Qualcomm, в десятку самых мощных смогли пробиться смартфоны с Exynos 990 на борту: Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note S20 Ultra и Galaxy S20.
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Определили разработчики AnTuTu самых мощных и в среднем сегменте. Если в Китае тон задают чипы Dimensity, то на глобальном рынке в отсутствии конкуренции самой мощной платформой в среднем сегменте признан Snapdragon 765G. Именно он лежит в основе OnePlus Nord и Redmi K30 5G, занявших первое и второе место в рейтинге. Сумел пробиться в тройку лидеров Huawei Nova 7i с процессором Kirin 810.
Чипсет Helio G90T помог Realme 6 и Redmi Note 8 Pro занять четвертую и пятую позиции. А вот с шестого по девятое место поделили между собой модели с Snapdragon 720G: Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Oppo Reno4. Как ни удивительно, но на десятом месте оказался Xiaomi Mi Note 10 Pro с чипом Snapdragon 730G.
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Источник: antutu
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