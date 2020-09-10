Samsung зарабатывает неприлично много на Galaxy Note 20 Ultra?

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Эксперты подсчитали себестоимость Samsung Galaxy Note 20 Ultra

С каждым годом флагманы, включая и те, что созданы Samsung, становятся дороже. Производители пеняют на целый ряд удорожающих факторов: рост цен на комплектующие, новации, сложность производственного процесса и инфляцию. Чтобы вы наглядно понимали, насколько за последние восемь лет выросла стоимость флагманов Samsung скажем, что в 2012 году за Galaxy S3 просили $599, а в 2020 году Galaxy Note 20 Ultra предлагают приобрести за $1399 в топовой версии.

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А теперь давайте займемся любимым делом — подсчитаем чужие деньги. Уже стало традицией, что после выхода новых флагманов Apple и Samsung специалисты берутся за подсчет, во сколько же производителю обходятся компоненты для них. Смысл этой затеи один — подсчитать сколько примерно зарабатывает (или наживается, это уже кто как считает) компания на продажах смартфонов.

Аналитики Counterpoint Technology Market Research подсчитали стоимость комплектующих Galaxy Note 20 Ultra c 128 Гб постоянной памяти, которую в США предлагают за $1300. Подсчет показал, что себестоимость смартфона составила $548,90. Самым дорогим компонентом оказался 5G-модем Snapdragon X55 — $97,20. Если добавить сюда еще и чип Snapdragon 865+ за $57, то эта связка обходится производителю смартфонов в $154,2.

Недешево стоят Dynamic AMOLED-дисплей — $91,50, флеш-память — $61,50 и основная камера обходится компании в $60,30. А вот аудиосистема стоит всего $3,50. Удалось также установить, что 50% всех комплектующих производит сама Samsung и 39,3% приходится на компоненты от Qualcomm.

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Так что же получается, что Samsung безжалостно наживается на пользователях, зарабатывая $751 на каждом проданном Galaxy Note 20 Ultra с 128 Гб ПЗУ? Безусловно, в накладе компания не остается и получает немало с продаж мобильников. Но себестоимость комплектующих — это лишь часть затрат на производство и продвижение устройства. В конечную стоимость также закладывают расходы на разработку «железа» и софта, рекламу, логистику и маркетинг, а также сюда входят трудозатраты.

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Источник: Counterpoint