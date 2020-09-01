Самые продаваемые смартфоны в мире. Кто в лидерах по итогам первой половины 2020 года?

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Самым популярным стал iPhone 11 и доминирование iPhone смогли разбавить смартфоны Xiaomi и Samsung

iPhone 11 с самого своего появления на рынке продвигается Apple как доступный смартфон. При этом по факту по цене он слишком дорогой, чтобы стать частью бюджетного сегмента. Но ни по цене, ни по уровню исполнения, ни по начинке iPhone 11 не является «дешевкой». Но фоне прочей братии из одноименного семейства он выделяется наиболее приятной ценой, что и обусловило его популярность в мире.

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Аналитики компании Omdia пришли к выводу, что самым продаваемым смартфоном в первой половине 2020 года стал iPhone 11. За первые шесть месяцев нынешнего года его продажи составили 37,7 млн единиц. По популярности он даже превзошел iPhone XR, который разошелся тиражом 26,9 млн трубок в первом полугодии прошлого года.

Аналитики не только определили самый продаваемый смартфон первой половины нынешнего года, но и составили топ-10 самым популярных моделей в мире. На втором месте по популярности оказался Samsung Galaxy A51. Но по количеству проданных единиц он значительно уступает iPhone 11 — 11,4 млн против 37,7 млн у продукта Apple.

Успехом можно считать третью строчку Redmi Note 8, который разошелся тиражом 11 млн единиц. На четвертом месте с результатом 10,2 млн проданных устройств оказался Redmi Note 8 Pro. С пятого по 7 место заняли «яблочные» аппараты: iPhone SE 2020, iPhone XR и iPhone 11 Pro Max. За ними расположились Redmi 8A и Redmi 8, а замкнул десятку iPhone 11 Pro.

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Скептикам стоит обратить внимание, что в десятке самых популярных смартфонов в мире оказались сразу четыре модели Xiaomi и только один продукт Samsung. А все остальные места застолбили за собой iPhone и нет ни одного представителя от таких вендоров как Huawei, Oppo или Vivo.

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Источник: phonearena