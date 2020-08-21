Санкции США против Huawei аукнутся MediaTek?

718

США перекрыли Huawei доступ к чипам MediaTek?

17 августа США дополнили список «изгоев», угрожающих национальной безопасности еще 38 компаниями. Сделано это было с одно целью — отрезать все обходные пути, позволяющие Huawei закупать чипы для своих нужд через сторонние фирмы. И, судя по последней информации, эта цель может быть достигнута.

Как известно, чипмейкер MediaTek стал ключевым альтернативным поставщиком аппаратных платформ для гаджетов Huawei. Предполагалось, что после того как TSMC перестанет поставлять чипы Kirin, китайская компания практически полностью переключится на использование процессоров от MediaTek. Но этот прогноз может не сбыться.

Читать также: Смартфоны Huawei и дальше будут получать обновления. Но давление США на Huawei усиливается

Сетевые источники сообщают о том, что планировалось, что тайваньский чипмейкер отгрузит китайскому смартфоностроителю в четвертом квартале 30 млн процессоров, которые уже произведены. Но из-за санкций США он не сможет этого сделать. Теперь ему остается уповать, что произведенные однокристальные системы можно будет продать другим производителям, среди которых называют Oppo, Vivo и Xiaomi.

Ранее представитель MediaTek заявлял, что в краткосрочной перспективе он не видит проблем с поставкой чипов Huawei. Тем не менее, компания проводит консультации с юристами на предмет того, не подпадает ли ее деятельность под ограничительные санкции США и сможет ли она в дальнейшем сотрудничать с Huawei без риска быть обвиненной в нарушении международного законодательства.

Читать также: Инсайдер раскрыл новую информацию о наушниках Huawei FreeLace Pro

Можно рассчитывать, что Huawei и MediaTek в будущем дадут официальный комментарий о происходящем в части возможности продолжать дальнейшее сотрудничество.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: mydrivers