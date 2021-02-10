Считаете 108 Мп перебор? Xiaomi Mi 12 должен убедить в обратном

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Xiaomi Mi 12 приписывают датчик на 200 Мп

Xiaomi оказалась в авангарде тех, кто первой выпустила смартфон с 108-мегапиксельным датчиком и им стал Mi Note 10. С тех пор на рынке появилось несколько мобильных устройств с сенсором, предлагающим рекордное разрешение. Но и это не предел. Xiaomi намерена и дальше впечатлять количеством мегапикселей.

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Известный и плодовитый инсайдер Digital Chat Station заявил о том, что Xiaomi готовит смартфон, который в качестве основной камеры получит датчик на 200-мегапикселей. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это сенсор Samsung.

Среди прочих характеристик новинки упоминается платформа SM8450, который станет преемником Snapdragon 888 и может дебютировать как Snapdragon 895. Ожидается, что чипсет изготовлен с применением 4-нанометрового техпроцесса, получит графику Adreno 730 и процессор обработки изображений Spectra 680.

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Среди особенностей нового флагмана называют изогнутый дисплей и врезанную фронталку. Это все что известно о новинке. На уровне предположений говорят о том, что смартфон может дебютировать как Xiaomi Mi 12. Можно строить предположения, что будущий флагман получит AMOLED-экран с повышенной герцовкой, до 16 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, быструю проводную и беспроводную зарядки.

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Источник: androidauthority