С дисплеем Xiaomi Mi 11 Pro не будет никаких сюрпризов

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Xiaomi Mi 11 Pro получит тот же экран, что и Xiaomi Mi 11

В Китае 28 декабря Xiaomi представила свой Mi 11, который можно смело именовать первым флагманом 2021 года. Но, глядя на характеристики новинки, впору немного взгрустнуть, это просто хороший смартфон, без эффекта вау. Есть ряд характеристик, которые не выглядят ультимативными и хочется большего. Возможно, в случае с Xiaomi Mi 11 Pro компания прокачает ряд параметров.

Вчера мы узнали, что ранее 12 февраля 2021 года Pro-версию не представят, а сегодня сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что дисплей здесь будет аналогичен тому, что получил Xiaomi Mi 11. Напомним, что базовый вариант серии оснащен 120-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,81 дюйма разрешением QuadHD+, это 10-битная панель с поддержкой HDR10+ и частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц. И да, судя по всему, не стоит доверять источникам, которые уверяют, что инновация в виде подэкранной камеры появится в Xiaomi Mi 11 Pro. Нас ждет дисплей с врезанной в «кругляшок» камерой.

Ожидается, что главные отличия будут сконцентрированы в области тыльной камеры и быстрой зарядки. Последней должны нарастить мощность, а вот камера должна получить телеобъектив с оптическим зумом. Возможно, чуть «досыпят» миллиампер аккумулятору.

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Источник: androidauthority