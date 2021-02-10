Семейство iPhone 13 (iPhone 12s) ждет «сдвиг» камеры

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Матричный стабилизатор камеры получат все будущие iPhone

Камера стала одним из главных отличий устройств серии iPhone 12 друг от друга. И дело не только в количественном составе, но и в качественных характеристиках. Лучшая во всех отношениях камера досталась iPhone 12 Pro Max. Тут и дополнительный модуль для улучшения качества снимков, датчик больше и стабилизация продвинутая. Как сообщает DigiTimes, Apple решила предложить улучшенную технологию камеры во всех iPhone 2021 года выпуска.

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Прежде всего, речь идет о технологии оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Все это позволяет делать фоточки более четкими, а также эффективно компенсировать дрожание. Для того, чтобы добиться нужного эффекта, компании пришлось пойти на установку больших сенсоров и двигателей со звуковой катушкой. Кроме того, подобной камере нужно больше места, ведь матрице необходимо пространство, чтобы двигаться.

В пользу того, что Apple всерьез настроена наделить этой фичей все будущее семейство iPhone, указывает увеличение заказа этих моторчиков. Основными поставщиками двигателей являются японские компании Mitsumi и Alps, а, чтобы получить моторчики в больших объемах концерн из Купертино намерен закупать их у китайских фирм Zhonglan Electronic Technology, JCT Electronics и GYZ Electronic Technology, а также тайваньской Audix.

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Источник: digitimes