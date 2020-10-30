Huawei научилась заставлять 8 Гб оперативной памяти работать как 10 Гб

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Huawei умеет виртуально расширять оперативную память на 2 Гб

Сегодня в Китае компания Huawei устроила премьеру флагманской линейки Mate 40 и там же она анонсировала технологию, позволяющую расширять объем оперативной памяти. Рассказал о новой разработке сам руководитель потребительского бизнеса компании Ричард Ю.

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Эта технология позволяет получить 10 Гб оперативной памяти после виртуального расширения 8 Гб. В случае с 12 Гб их можно расширить до эквивалентных 14 Гб. Из описания данной технологии становится ясно, что она каким-то образом добавляет виртуальных 2 Гб к исходному объему памяти. По словам топ-менеджера компании, посредством динамического группового сжатия и слияния флеш-памяти суперпамять удалось увеличить до 11 количество запущенных приложений, которые хранятся на кэше Huawei Mate 30 Pro c 8 Гб оперативной памяти. В случае с Huawei Mate 40 Pro это количество возросло до 16,6. Заявлено также общее увеличение производительности на 50%.

Как работает эта технология не очень понятно. Нет также понимания применима она к китайским версиям смартфонов или же заработает она и на глобальных вариациях того же Huawei Mate 40. Нам остается ждать больших подробностей о том, как функционирует эта технология и на каких устройствах она будет работать.

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Источник: huaweicentral