Серия iQOO 10 выйдет в третьем квартале

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Анонс Snapdragon 8+ Gen 1 подстегнул компанию к выпуску очередных флагманов

Суббренд Vivo оказался в числе первых, кто устроил анонс флагманов в этом году. В январе компания представила iQOO 9 и iQOO 9 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Устройствам только исполнится полгода, а компания уже готовит к выходу преемников. Известный информатор Digital Chat Station заявил, что в третьем квартале выйдет серия iQOO 10.

В семейство войдут две модели V2217A и V2218A, которые на рынок выйдут как iQOO 10 и iQOO 10 Pro. Предполагается, что оба смартфона получат чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, который был представлен на прошлой неделе. К сожалению, это вся информация, которая известна о новинках.

С оглядкой на предшественников можно предположить, что iQOO 10 и iQOO 10 Pro получат 10-битные AMOLED-панели с частотой обновления не менее 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб постоянной UFS 3.1, стереодинамики, систему жидкостного охлаждения и тройную тыльную камеру с главным сенсором на 50-мегапикселей.

Поговаривают, что тем временем материнская компания намерена выпустить камерофон, чья камера будет превосходить ту, что предлагает Vivo X80 Pro. Когда стоит ждать анонс этой модели и получит ли она новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1, информации нет.

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Источник: gizmochina