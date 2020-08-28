Серия Realme 7 намерена удивлять фотовозможностями благодаря новому датчику

641

В линейке Realme 7 ставку сделали на датчик Sony IMX682

С какого-то времени стало понятно, что хороший и современный смартфон в обязательном порядке должен хорошо снимать, а на помощь «позвали» кучу камер. Вот и изощряются производители с количеством датчиков. Еще с прошлого года Realme взяла курс на квадрокамеры, заявив, что почти все ее смартфоны будут комплектоваться четырьмя датчиками изображения.

Читать также: Realme 7 Pro может стать одним из самых интересных смартфонов в своем классе

Не отошла от этого правила компания и при создании серии Realme 7, анонс которой состоится 3 сентября. Новинки получат квадрокамеры и чтобы заинтриговать еще больше пользователей, она заявила, что в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 64-мегапикселя. А фишка в том, что это будет модуль нового, второго поколения. Естественно, что обещано, что снимает он круто и будет лучшим в своем классе. Но вот, что это за датчик и чьего он производства, компания не озвучила. Приберегла оглашение информации до ивента.

Но вчера известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал характеристики Realme 7 Pro, где среди прочего упомянул датчик Sony IMX682 на 64 Мп. И этот сенсор уже получил Samsung Galaxy M31s.

Читать также: Что с производительностью Realme X7? Dimensity 800U выглядит достойно

Известно, что Realme 7 предложит процессор Helio G95, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт и IPS-матрицу с частотой обновления 90 Гц. В случае с Realme 7 Pro обещают OLED-экран диагональю 6,4 дюйма, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, селфи-модуль на 32 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: twitter