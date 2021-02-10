Серия Redmi Note 13 будет включать 6 моделей – полный список из неофициальных источников

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Все или почти все Redmi Note 13﻿ будут доступны в Европе

По неофициальным данным, серия смартфонов Xiaomi Redmi Note 13 представят в октябре. Номера моделей 2312DRAABC, 2312CRAD3C, 2312DRA50C и 23090RA98C, принадлежащих к линейке, уже появились на китайских платформах сертификации. Сайт Xiaomiu раскрывает модельный ряд Redmi Note 13.



Redmi Note 13 4G и 4G NFC

Модели Redmi Note 13 4G и 4G NFC имеют кодовые названия Sapphire и SapphireN, а также номера N7 и N7N. Оба смартфона оснащены процессором Qualcomm Snapdragon. Смартфоны Note 13 4G будут доступны в Турции, Индонезии и Европе. Однако их не будет в Индии.



Redmi Note 13 5G



Кодовое название Redmi Note 13 5G – Gold, а номер модели – N17. Он получит процессор MediaTek и в свою очередь будет иметь три разных версии: с камерами 50 МП, 64 МП и 108 МП. Одна из них имеет кодовое название GoldP, где P может намекать на принадлежность устройства к бренду POCO. Предполагается, что эта версия получит камеру на 64 МП. Кроме того, известно, что Note 13 5G будет оснащен ультраширокоугольником и макрообъективом. Redmi Note 13 5G будет доступен в Европе, Индии и на многих других рынках.



Redmi Note 13 Pro 5G и Pro+ 5G



Смартфон Redmi Note 13 Pro 5G носит кодовое название Zircon и номер N16U. Ожидается, что именно он получит высококачественную камеру с сенсором Samsung ISOCELL HP3 на 200 МП. Note 13 Pro 5G также будет иметь 8 МП ультраширокоугольный объектив и 2 МП макро. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek. Как и Redmi Note 13 5G, он будет доступен в Европе и разных странах.



Redmi Note 13 Turbo



Модель Redmi Note 13 Turbo с кодом Garnet и неизвестным номером получит камеры, подобные Redmi Note 13 Pro 5G. Кроме того, он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon, что может означать большую производительность. Redmi Note 13 Turbo будет доступен по всему миру.



Первоначально ожидалось, что серия Redmi Note 13 будет выпущена с MIUI 15, но согласно последней информации, все смартфоны серии Redmi Note 13 выйдут с MIUI 14 на базе Android 13.