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Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской

16.03.2021 869 1

iPhone теряют окрас на боковых гранях

Несмотря на все предупреждения, что покупка iPhone 12 может выйти боком некоторым его владельцам, есть многомиллионная армия тех, кто свято верит, что iPhone — это надежность и качество. И тут «неожиданно» в сети начали появляться жалобы на то, что ряд пользователей столкнулись со «сходом» краски со своих смартфонов. Проявляется дефект в том, что рамки некоторых iPhone медленно истираются, оттенок меняется на более светлый и происходит это даже тогда, когда гаджет все время находится в чехле.

 

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Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 1

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 2

 

Краска с граней сползает с таких смартфонов как iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE 2 и iPhone XR. В случае с последней моделью такое поведение не стало неожиданностью. Такая «особенность» была замечена за ней еще в 2019 году. Чтобы обвинения не были голословными, пользователи выложили фотодоказательства следов истертой краски. Так, ярко-красная краска мутировала в оранжевый оттенок.

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 3

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 4

 

Какой-то четкой закономерности по части обесцвечивания заметить не удалось. Потенциально краска может слезать в любом месте на боковых гранях, что может указывать на то, что имеет место нарушение технологии производства. Правда, анализ ситуации указывает на то, что этот дефект не массовый и проявляется у отдельных аппаратов. Возможно, не все регулярно снимают чехлы со смартфонов, чтобы провести осмотр корпуса на предмет облезающей краски?

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 5

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 6

 

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На данный момент Apple не дает комментариев по сути претензий. Возможно, имеет место брак отдельных партий. В любом случае, скорее всего, владельцам дефектного образца не стоит уповать на замену аппарата. Почти наверняка сотрудники сервисного центра предпочтут все списать на неаккуратное обращение с iPhone.

 

Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской – фото 7﻿

 

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Источник: macrumors

iPhone Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.03.2021

Комментарии

Максим Якушов 0
Берите таки айфон! Не прогадаете))
16.03.2021 11:36

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Шо опять? У iPhone вновь проблема с краской