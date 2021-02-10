Представлен фотографический стиляга OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

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Это Oppo Find X3 Pro в новом дизайне и с ColorOS 12

Сегодня состоялась премьера OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, который создан по мотивам фотоаппаратов и позиционируется как устройство для фотографов. Компания основательно заморочилась над визуальным восприятием от гаджета и постаралась передать дух ретро-фотоаппаратов. Смартфон даже поставляется в специальной коробке, которая напоминает футляр для камеры.

Упаковка повторяет серебристо-черную цветовую гамму OPPO Find X3 Pro Photographer Edition. Тыльная крышка смартфона на одну треть серебристая и это матовое стекло. Большая часть «спинки» — черная отделка из кожи. Именно дизайн солирует в OPPO Find X3 Pro Photographer Edition и является одним из главных отличий от «просто» Oppo Find X3 Pro.

Еще чем может похвастаться версия для фотографов — прошивка ColorOS 12 на базе Android 11 и это первый смартфон компании с ней «из коробки». Во всем остальном это уже знакомый нам Oppo Find X3 Pro, который базируется на Snapdragon 888, обладает 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1 вместимостью 512 Гб.

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На передней панели установили AMOLED LTPO-дисплей разрешением 3216х1440 пикселей диагональю 6,7 дюйма и тут же есть фронталка на 32-мегапикселя со светосилой f/2.4. Основная камера четверная и два датчик из них Sony IMX766, один из которых со светосилой f/1.8. Дополнили его телеобъективом на 13 Мп с поддержкой 5-кратного гибридного оптического зума и 20-кратного цифрового.

Емкость аккумулятора OPPO Find X3 Pro Photographer Edition составила 4500 мАч, есть быстрая проводная зарядка на 65 Вт и беспроводная мощностью 30 Вт. Запросили за смартфон $1008 и его продажи стартуют с сегодняшнего дня.

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Источник: oppo