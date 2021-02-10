Honor в тройке лидеров в Китае

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Падение сменилось на рост и Honor уже обходит Xiaomi по продажам в Китае

После того, как Huawei попала под каток американских санкций, она не стала тянуть за собой на дно Honor и благополучно продала «дочку». Компания почти начала с чистого листа и постепенно возвращает утраченные позиции на рынке. И у нее это неплохо получается. По крайней мере, на домашнем рынке компания активно растет.

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Так, по данным аналитиков Counterpoint Technology Market Research, продажи смартфонов Honor по итогам августа выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель вывел компанию в лидеры по темпам роста на рынке Китая, и она стала третьей по количеству проданных устройств, обойдя Xiaomi. Ее доля составила 15%, и она пропустила вперед Vivo и Oppo, которые контролируют 23% и 21% китайского рынка смартфонов соответственно.

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Если суммировать долю тройки лидеров на рынке Китая, то выходит, что они контролируют почти 60% рынка. А если принять во внимание показатели продаж Realme, OnePlus и iQOO, то выйдет, что холдинг BBK доминирует на внутреннем рынке и ни одна из компаний не сможет посягнуть на его лидерство.

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Источник: counterpointresearch