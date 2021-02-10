Сколько будут стоить Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X? Вот предсказание

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Названые ценники могут быть близки к реальным

Уже завтра состоится премьера серии Xiaomi 12 и только с ее анонсом прекратится поток утечек, связанных с новыми смартфонами. Один из последних инсайдов раскрыл, сколько будет стоить Xiaomi 12, а также стоимость прочих моделей, которые компания представит завтра.

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Своим прогнозом с широкой общественностью поделился инсайдер Ишан Агарвал. По его информации компания представит Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, где каждый из них предложит три конфигурации памяти: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Вполне ожидаемо, что самым доступным из троицы будет Xiaomi 12X и ценник на него будет стартовать с отметки $549. Две других версии будут стоить $596 и $628 соответственно.

В случае с Xiaomi 12 стоит ждать цену $675 за версию с 8/128 Гб памяти. Промежуточный вариант с 8/256 Гб обойдется в $722 и модификацию с 12/256 Гб оценят в $785. Самым дорогим среди трио дебютантов будет Xiaomi 12 Pro, прайс на который будет стартовать с отметки $785. В своем топовом исполнении с 12/256 Гб памяти флагман будет стоить $895 и за версию с 8/256 Гб запросят $832.

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Насколько инсайдер точен в своих прогнозах, узнаем уже завтра во второй половине дня после завершения презентации.

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Источник: mysmartprice