Сколько в 2020 году заработал глава Apple Тим Кук

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Тим Кук зарабатывает все больше и в прошлом году вошел в клуб миллиардеров

Как вероятно, всем вам известно, Apple имеет полное право называться одной из успешных в финансовом плане компаний. Естественно, что она вполне может позволить себе выплачивать солидную заработную плату своему СЕО, который сделал немало, чтобы казна Apple все больше пополнялась деньгами. За прошлый год корпорации из Купертино удалось получить прибыль на 3,9% больше, чем годом ранее и все благодаря росту спроса на планшеты и ноутбуки компании.

Согласно данным ежегодного финансового отчета, который компания ежегодно отправляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, за прошлый год Тим Кук смог заработать $300 млн. Для сравнения в 2019 году на посту СЕО Apple он получил чуть больше $125 млн.

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Собственно, непосредственно оклад Тима Кука составил $3 млн и столько же он получил в 2019 году. Еще $10,7 млн были выплачены ему в качестве премий и бонусов, которые были начислены по итогам выполнения поставленных задач. В общий доход СЕО также вошла стоимость медицинской страховки, сумма отпускных, затраты на авиаперелеты и охрану, а общая сумма дополнительных выплат составила $1,038 млн. В итоге общая заработная плата Тима Кука по итогам 2020 года составила $14,8 млн и это на $3,3 млн больше тех выплат, которые он получил в 2019 году.

Но больше всего денег Тиму Куку принесли акции компании. Так, в прошлом году в его собственность перешли акции Apple общей стоимостью 281,9 млн, которые были переданы ему в рамках программы стимулирующих выплат. Еще одно достижение СЕО Apple за прошлый год — он стал миллиардером и стоимость его личного состояния превысила отметку в $1 млрд.

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Источник: wsj