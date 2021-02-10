Сколько готовы заплатить за Google Pixel 6 Pro?

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Каждый второй из участников опроса считают ценник от $1000 на Google Pixel 6 Pro посильным и справедливым

На прошлой неделе Google устроила небольшой анонс своим Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания выложила изображение новинок, а также рассказала в чем их величие. Ключевой особенностью триумфа инженерной мысли должен стать собственный чип от Google — Tensor. В технические подробности процессора посвящать не стали, ограничившись лишь заявлением, что тут предлагают продвинутые AI-алгоритмы.

А еще в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro основательно прокачали дизайн и камеры. Все это в итоге позволит новинкам стать событием на рынке. Градус ожидания высок. Все эти новшества, естественно, скажутся на прайсе и один из топ-менеджеров Google уже заявлял, что новинки будут дорогими. Но насколько? И сколько готовы отдать пользователи за них исходя из имеющейся информации о смартфонах?

Издание Androidauthority решило выяснить, сколько готовы отдать потребители за Google Pixel 6 Pro. Оказалось, что 26,18% опрошенных вполне готовы потратиться на покупку смартфона от $900 до $999. Еще 24,73% вполне не прочь выложить от $800 до $899 за Google Pixel 6 Pro. Чуть меньше готовы отдать за новинки еще 23,19% респондентов — от $699 до $799.

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Нашлись и те, кто считает вполне справедливым ценник на флагман на уровне $1000-1199. Таких оказалось 19,39% из всех опрошенных. Среди всех участников плебисцита нашлось 6,22% тех, кто готов отдать за Google Pixel 6 Pro более $1200. Нам остается ждать осенней презентации, чтобы понять, сколько же на самом деле запросит компания за свои новинки и стоят ли они своих денег.

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Источник: androidauthority