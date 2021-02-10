Сколько компания хочет за ремонт Xiaomi Mi Mix 4

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Во сколько обойдется замена экрана и керамического «задника» Xiaomi Mi Mix 4

Дав старт продажам Xiaomi Mi Mix 4, компания опубликовала информацию о стоимости ремонта этого смартфона в ее сервисных центрах. Стоимость замены дисплея и другие виды услуг могут не обрадовать тех, кто решится приобрести этот флагман. Расценки на ремонтные услуги оказались не самыми низкими.

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Если пользователь случайно повредит или разобьет экран Xiaomi Mi Mix 4, то ему придется выложить из собственного кармана $238. Такая достаточно высокая стоимость проистекает из того, что смартфон получил специальный OLED-экран, созданный под потребность разместить камеру под ним. Компания заявляет, что «область над фронталкой дорого обходится, вся панель эквивалентна комбинации двух матриц».

Не дешевой окажется и замена керамической крышки. За эту процедуру придется выложить $105. Для сравнения аналогичная замена «спинки» в Xiaomi Mi 11 обходится в пять раз дешевле — $19. Очевидно, что применение керамики приводит к удорожанию устройства, тем более, что компания заявляла, что это новое поколение материала, которое легче и сложнее в производстве.

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Цена задней панели не сказать чтобы прям маленькая, но в сравнении с заменой «спинки» смартфонов серии iPhone 12, Xiaomi запросили еще скромно. Так, замена заднего стекла в iPhone 12 Pro стоит $549, а в iPhone 12 обойдется в $449.

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Источник: mydrivers