Xiaomi — номер один вот уже 4 года. Где компания фаворит

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Xiaomi долго удерживает лидерство на рынке Индии

Xiaomi на взлете. Одно из знаковых и последних достижений — первое место в мировом табеле рангов по итогам июня. Даже несмотря на взрывной рост, Xiaomi не сможет долго удерживать лидерство, Samsung отыграет свои позиции и по итогам третьего квартала станет компанией номер один в мире. Но есть один рынок, где Xiaomi удерживает лидерство вот уже несколько лет и вряд ли ее кто-то свергнет в ближайшее время.

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Мы говорим об Индии, где компания вот уже четыре года является крупнейшим смартфоностроителем и продает больше всех устройств. Об этом достижении с широкой аудиторией поделился глава мобильного подразделения компании Ману Кумар Джайн. Он похвастался тем, что вот уже 16 кварталов подряд компания является крупнейшим брендом на рынке. В своем послании он сослался на исследования аналитиков IDC.

И Xiaomi продолжает расти. Так, по итогам второго квартала нынешнего года ее доля в Индии составила 29,2%, а это означает, что почти каждый третий проданный смартфон был произведен Xiaomi или ее суббрендами. В годовом исчислении рост составил 84%.

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Чтобы как можно больше людей узнали об очередном успехе Xiaomi, компания намерена вознаградить тех, кто массово распространит этот твит. Они имеют шанс получить бесплатно Xiaomi Mi Smart Band 6, Xiaomi Mi 11X и новенький Mi Notebook при достижении 500, 1000 и 4000 ретвитов на это объявление. Сколько единиц гаджетов планируется раздать, не сообщается.

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Источник: twitter