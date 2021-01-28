Сколько людей в мире используют смартфоны? Давайте подсчитаем

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Стало известно сколько примерно людей используют интернет и смартфоны

Представляем вам весьма основательный отчет. Любителям статистики и актуальных данных точно стоит с ним ознакомиться.

Согласно данным, на январь 2021 года, количество пользователей смартфонов составило 5,22 миллиарда человек. Примечательно, что при этом, согласно этому же отчету, интернетом пользуется меньше людей – 4,66 миллиарда. Делаем вывод, что в мире еще хватает людей, для которых смартфон – по-прежнему только телефон и средство связи. Наверняка, это связанно с отсутствием доступного интернета в некоторых странах и регионах.

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Что касается социальных сетей – ими пользуются 4,2 миллиарда человек.

Сопоставлять эти данные весьма интересно с общим населением нашей планеты. В отчете говорится, что это 7,83 миллиарда человек. Выходит, что в процентах, смартфонами пользуются 66,6 % населения. Потенциал роста очевиден.

Текущая ситуация с пандемией очень сильно «сближает» людей с интернетом и гаджетами, и возможно, эти цифры будут только расти.

Весь текст отчета доступен в источнике к статье.

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Источник : hootsuite.com