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Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 13

23.09.2021 590 0

Меньше всего горбатиться нужно жителям Швейцарии, а дольше всех сидеть на хлебе и воде — филиппинцам

iPhone покупают во всем мире. Причем их покупают как пользователи с высоким достатком, так и не самые зажиточные потребители, которые готовы заточить себя в кредитную кабалу или даже продать почку, только бы получить во владение смартфон с заветным яблочком на тыльной панели. После выхода очередного iPhone аналитики берутся за подсчет того, сколько нужно горбатиться пользователям разных странах, чтобы прикупить новый смартфон.

 

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Ребята из Money SuperMarket взяли на себя эту миссию и рассказали о том, сколько необходимо работать жителям различных стран, чтобы приобрести iPhone 13 с 128 Гб постоянной памяти. Так, в Бразилии за эту модификацию просят $1449 и тем, кто в этой стране получает минимальную зарплату, придется отработать 86 дней, чтобы позволить себе новенький айфон. На Филиппинах потребителю необходимо трудиться 97 дней (или 775,3 часа) для покупки iPhone 13.

 

Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 13 – фото 1

Статистика в часах

 

Тем, кто проживает в Индии и получает минимальную заработную плату, придется отказываться от воды и еды в течение 90 дней, чтобы иметь возможность прикупить вожделенный iPhone 13. В России этот показатель составляет 54 дня, в Турции — 80 дней, в Китае — 29 дней, в Германии — 10 дней, а вот в Швейцарии — 4 дня.

 

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Источник: phonearena

iPhone 13 Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.09.2021

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Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 13