Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 13

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Меньше всего горбатиться нужно жителям Швейцарии, а дольше всех сидеть на хлебе и воде — филиппинцам

iPhone покупают во всем мире. Причем их покупают как пользователи с высоким достатком, так и не самые зажиточные потребители, которые готовы заточить себя в кредитную кабалу или даже продать почку, только бы получить во владение смартфон с заветным яблочком на тыльной панели. После выхода очередного iPhone аналитики берутся за подсчет того, сколько нужно горбатиться пользователям разных странах, чтобы прикупить новый смартфон.

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Ребята из Money SuperMarket взяли на себя эту миссию и рассказали о том, сколько необходимо работать жителям различных стран, чтобы приобрести iPhone 13 с 128 Гб постоянной памяти. Так, в Бразилии за эту модификацию просят $1449 и тем, кто в этой стране получает минимальную зарплату, придется отработать 86 дней, чтобы позволить себе новенький айфон. На Филиппинах потребителю необходимо трудиться 97 дней (или 775,3 часа) для покупки iPhone 13.

Статистика в часах

Тем, кто проживает в Индии и получает минимальную заработную плату, придется отказываться от воды и еды в течение 90 дней, чтобы иметь возможность прикупить вожделенный iPhone 13. В России этот показатель составляет 54 дня, в Турции — 80 дней, в Китае — 29 дней, в Германии — 10 дней, а вот в Швейцарии — 4 дня.

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Источник: phonearena