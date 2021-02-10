Слили цены на Realme GT Neo

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Realme GT Neo предложит конкурентную стоимость, и станет одним из доступных и мощных смартфонов на рынке

Сегодня нас ждет премьера Realme GT Neo, который будет первым смартфоном на базе Dimensity 1200. За пару часов до релиза инсайдеры подсуетились и слили в сеть прайс на новинку.

По их сведениям, Realme GT Neo появится в продаже 8 апреля и на выбор предложат три модификации. За младшую версию с 6/128 Гб памяти будут просить $274, вариант с 8/128 Гб обойдется в $305, и вариация с 12/256 Гб должна стоить $351.

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Столько запросят за смартфон с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Вес Realme GT Neo составит всего 179 грамм и толщина корпуса будет равна 8,4 мм. Разрешение фронтальной камеры составит 16-мегапикселей.

Основная камера будет трехкомпонентной, где в качестве главного выступит сенсор на 64-мегапикселя. Дополнят его широкоугольным сенсором на 5-мегапикселей и модулем на 2-мегапикселя. Получит смартфон систему жидкостного охлаждения, игровой режим и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Работать Realme GT Neo будет под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.

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Вчера в сеть выложили результат прогонки Realme GT Neo в бенчмарке AnTuTu, который сумел набрать 711 664 балла. И это почти уровень Snapdragon 870, результат которого в этом же тесте составляет около 720 тысяч баллов. Обращает на себя внимание и тот факт, что на пиковой нагрузке температура чипа составила всего 30 градусов Цельсия.

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Источник: twitter