Слили детали о планшете OnePlus Pad

911

Большой дисплей, 5G-платформа и Android 12

Не так давно стало известно, что OnePlus планирует выйти на рынок планшетов. Ожидается, что OnePlus Pad дебютирует в первой половине нынешнего года и вряд ли география его продаж будет обширной. А сегодня у нас появилась возможность ознакомиться с теми характеристиками, которые может предложить OnePlus Pad, а слил их в сеть информатор с ником ShadowLeak.

Читать также: График премьер смартфонов OnePlus: от бюджетника до уберфлагмана ﻿

По его данным, планшет удостоится OLED‑экрана диагональю 12,4 дюйма разрешением FullHD+, фронтального модуля на 8-мегапикселей и двойной тыльной камеры с датчиками 13 Мп + 5 Мп. Работать гаджет станет под управлением операционной системы Android 12 «из коробки».

Вероятно, что в основе OnePlus Pad будет лежать чипсет Snapdragon 865 в связке с 6 Гб оперативной памяти. Устройство предложит флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 10 900 мАч и быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Читать также: Характеристики OnePlus 10R или OnePlus Nord 3? Мнения разделились ﻿

Среди прочих характеристик OnePlus Pad упоминается боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников и поддержка Bluetooth 5.1. Предсказывается, что в Китае за планшет могут просить около $470. Насколько эти сведения точны, сказать сложно. Предлагаем относиться к ним с высокой долей скепсиса. Если верить информатору Мукул Шарме, то планшет уже поступил в массовое производство.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina