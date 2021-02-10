Цена на мощный Samsung Galaxy A52s появилась в сети раньше времени

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Слили европейскую цену на Samsung Galaxy A52s

Известно, что Samsung решила выпустить смартфон Galaxy A52s, который станет чуть улучшенной версией Galaxy A52. Апгрейд ждет, прежде всего, аппаратную платформу и в новинке компания установит процессор Snapdragon 778G. Благодаря тому, что смартфон уже успел засветиться в бенчмарке Geekbench, известно, что он точно получит версию с 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

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Известный сетевой информатор Ишан Агарвал сообщил о том, что Galaxy A52s скоро появится в Европе, но точные сроки релиза он не назвал. Зато он озвучил тот ценник, который должна получить версия с 128 Гб постоянной памяти. По его словам, в Европе за нее будут просить 449 евро.

Напомним, что Samsung Galaxy A52 обладает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением FullHD+ и диагональю 6,5 дюйма и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Для селфи предлагают камеру на 32-мегапикселя и на задней панели установили квадрокамеру с датчиками 64 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макрообъектив) + 5 Мп (датчик глубины).

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Samsung Galaxy A52 обладает портом USB Type-C, дисплейным сканером отпечатков пальцев, GPS, Bluetooth 5.0, поддержкой Wi-Fi и 4G LTE.

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Источник: 91mobiles