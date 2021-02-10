Цена на мощный Samsung Galaxy A52s появилась в сети раньше времени
Слили европейскую цену на Samsung Galaxy A52s
Известно, что Samsung решила выпустить смартфон Galaxy A52s, который станет чуть улучшенной версией Galaxy A52. Апгрейд ждет, прежде всего, аппаратную платформу и в новинке компания установит процессор Snapdragon 778G. Благодаря тому, что смартфон уже успел засветиться в бенчмарке Geekbench, известно, что он точно получит версию с 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1.
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Известный сетевой информатор Ишан Агарвал сообщил о том, что Galaxy A52s скоро появится в Европе, но точные сроки релиза он не назвал. Зато он озвучил тот ценник, который должна получить версия с 128 Гб постоянной памяти. По его словам, в Европе за нее будут просить 449 евро.
Напомним, что Samsung Galaxy A52 обладает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением FullHD+ и диагональю 6,5 дюйма и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Для селфи предлагают камеру на 32-мегапикселя и на задней панели установили квадрокамеру с датчиками 64 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макрообъектив) + 5 Мп (датчик глубины).
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Samsung Galaxy A52 обладает портом USB Type-C, дисплейным сканером отпечатков пальцев, GPS, Bluetooth 5.0, поддержкой Wi-Fi и 4G LTE.
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Источник: 91mobiles
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