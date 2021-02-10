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Увы, но по части аппаратной платформы ясности нет

Realme успешна на рынке смартфонов и все активнее хочет масштабировать свой бизнес. Она намерена проникать со своими продуктами в различные сегменты и строит свою экосистему. В скором времени ее модельный ряд устройств пополнится ноутбуком и планшетом. Сегодня у нас появился повод рассказать больше о Realme Pad.

В сеть слили характеристики Realme Pad, которые указывают на то, что это будет тонкий и стильный планшет, заключенный в корпус из алюминия. Габариты устройства составят 246,1х155,8х6,8 мм. В его активе будет 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб с возможностью его увеличить за счет карт памяти. Питать новинку станет аккумуляторная батарея емкостью 7100 мАч.

Realme Pad должен предложить дисплей диагональю 10,4 дюйма и порт USB Type-C. Тип матрицы не упомянут и, скорее всего, это будет IPS-панель. Судя по изображениям, планшет получит одиночную тыльную камеру. Можно предположить, что мы увидим две версии Realme Pad: с поддержкой 4G LTE и без таковой (только Wi-Fi).

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Что касается аппаратной платформы, тот тут нет никакой ясности, какой чип избран. Зато есть ориентир по цене — 23 000 рупий или $309. Когда ждать анонс Realme Pad, не сообщается. Есть шанс, что с релизом компания не задержится и представит новинку в самое ближайшее время.

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Источник: telegram