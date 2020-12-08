Слили изображения и характеристики OnePlus 9i

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Осторожно, похоже, фейк

Нынешний год стал необычным во всех смыслах для OnePlus, которая взялась за расширение собственного модельного ряда. Вносить коррективы в свою стратегию компания продолжит и в следующем году. Так, по слухам, следующий сезон она начнет раньше привычного времени и представит серию OnePlus 9 уже в марте 2021 года.

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Произойдет изменение и в количественном составе. Ожидается, что новая линейка будет включать три модели: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9i. Если по части первых двух новинок нет недостатка в информации, то вот о OnePlus 9i не было никаких сведений за исключением предположений, что это будет «младшая» версия серии с целым рядом упрощений.

И вот сегодня в сеть слили изображение, на котором якобы позирует OnePlus 9i и перечислены его ключевые характеристики. В плане дизайна лицевой панели, никаких открытий. Типичный мобильник 2020 года с каплей-вырезом под селфи-камеру.

Указано, что OnePlus 9i укомплектуют 5,99-дюймовым IPS-дисплеем, чипом Snapdragon 636, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, а также сдвоенной основной камерой 12 Мп + 5 Мп и ОС Android 11.

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Глядя на характеристики OnePlus 9i слабо верится в то, что компания представит этот смартфон с таким набором характеристик и еще и включит его во флагманскую линейку. У компании уже есть серия Nord, в рамках которой и выходят доступные устройства компании и логичнее, включить туда «бюджетку».

Кроме того, компания давно взяла за правило предлагать в своих смартфонах актуальное «железо». Не верится в то, что в 2021 году она выкатит смартфон на базе чипа, который был представлен еще осенью 2017 года. Поэтому предлагаем с большой долей скепсиса отнестись к этой информации.

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Источник: Slashleaks