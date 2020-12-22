Установите на свой Android-смартфон новые живые обои из MIUI 12 прямо сейчас

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Новые живые обои из MIUI 12 могут установить почти все желающие

В этом году Xiaomi выпустила MIUI 12 — новую версию своей фирменной оболочки на базе Android. Одним из интересных элементов прошивки стали «суперобои». Последнее обновление MIUI 12 принесло с собой несколько симпатичных живых обоев, которые теперь могут установить почти все желающие. А возможности загрузить обои мы обязаны энтузиастам сообщества XDA Developers.

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Последний порт содержит парочку новых обоев: «Геометрия» и «Снежная гора». Первый вариант представляет собой набор геометрических фигур разных цветов и степеней прозрачности, которые меняют месторасположение в ходе пролистывания главного экрана. В зависимости от выбранного варианта обоев, задний фон будет темным или синим. «Снежная гора» динамически смещается при взаимодействии с экраном блокировки, а также меняется освещение со светлого на темное исходя из времени суток.

Для бесперебойной работы порта с обоями необходима операционная система Android 8.1 и новее. Также порт не будет работать на некоторых моделях на базе ряда однокристальных систем Kirin, MediaTek и Exynos по причине другой реализации OpenGL ES.

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Если вы хотите опробовать новые обои MIUI 12, необходимо загрузить APK-файл по ссылке ниже. После установки новые обои можно выбрать при помощи стандартного средства установки заставки на смартфоне. Ели обои не отображаются в средстве выбора стандартных обоев, необходимо установить приложение Google Wallpaper из Play Store.

Скачать живые обои MIUI 12 Snow Mountain and Geometry

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Источник: xda-developers