Слух: Apple готовы показать свой складной смартфон уже в 2022 году

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Компания Apple вовсю готовится к выпуску своей первой «раскладушки» уже в 2022.

С тех пор, как Samsung выпустил на рынок Galaxy Fold, повторить их опыт стремились главные конкуренты - Apple. Мы уже рассказывали, что Apple ведет активные разработки нескольких своих патентов на складные устройства. Правда, надо понимать, что Apple давно работает по схеме регистрации патентов – далеко не каждая идея выходит в свет.

Новая порция слухов от крупного издания утверждает, что Apple все-таки начали отправку некоторых прототипов своих складных смартфонов на фабрики своих партнеров, включая Foxconn и New Nikko, что может означать только одно – Яблочная компания точно решила всех удивить своим складным устройством.

Как сообщается, Apple сейчас находится на стадии решения, какую технологию исполнения дисплея следует использовать: OLED или microLED. Это решение кардинально изменит производственные процессы складных устройств, так как microLED – совсем юная технология производства дисплеев, предлагающая более высокую яркость, насыщенность и энергоэффективность.

До этого момента, по слухам, Apple будет находиться в фазе тестирования устройств со складными экранами, в частности, сейчас активно разрабатывается новый вид шарниров.

Также известно, что поставщиком для складных устройств Apple будут, как бы иронично не звучало, Samsung – эту информацию техноиздания узнали из сведений цепочек поставок. Шарниры будут изготавливаться, в основном, по технологии компании New Nikko, а собираться устройства будут на заводах Foxconn.

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По новым слухам, Apple стремится к выпуску этого устройства в сентябре 2022 года, но пока стоит воспринимать эту информацию, как догадки – ранее в Сети говорили, что Apple выпустят свой первый складной смартфон уже в 2020 году.

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Источник: 9to5Mac



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