Новации от Apple: складной iPhone с двумя дисплеями

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Будем откровенны — складные смартфоны на сегодняшний день устройства неуклюжие, ненадежные, странные и очень дорогие. После выхода первых складных мобильников все меньше оптимистов, которые считают, что складная конструкция чуть ли не единственное верное направление развития мобильных устройств. Но многих интересует вопрос — последует ли Apple примеру Samsung и Huawei, и выпустит ли свой складной смартфон?

Слово инсайдеру

Достоверно мы об этом не знаем. Но известный поставщик утечек Джон Проссер утверждает, что концерн из Купертино не останется в стороне от тренда и выпустит свой складной смартфон. Правда, реальность может оказаться куда прозаичной — гибкой матрицы не будет.

По словам источника, новинка получит два дисплея, расположенные на противоположных частях, которые будут крепиться между собой при помощи шарнирного механизма. По сути при создании устройства взяли на вооружение концепцию, реализованную в ZTE Axon M или Microsoft Surface Duo.

В целом же своими очертаниями аппарат будет схож с iPhone 11, а все из-за закругленных граней, изготовленных из нержавеющей стали. Из приятного — отсутствие «моноброви», а все необходимые датчики, включая те, что отвечают за работу Face ID, встроят в небольшую рамку поверх дисплеев.

Когда и что в итоге

Напрашивается аллегория, что производитель попросту «сшил» два смартфона. Но Джон Проссер утверждает, что смотрится устройство гармонично и не выглядит как два отдельных мобильника. О том, когда появится складной iPhone, источник умолчал. Скорее всего ранее 2021 года его не выпустят, а сама концепция еще может претерпеть изменения. Сейчас Джон Проссер рассказал о прототипе складного устройства и компании ничего не мешает кардинально все поменять.

Источник: twitter