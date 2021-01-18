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Смартфон Samsung с подэкранной камерой засветился на фото

18.01.2021 724 0

Еще одно доказательство того, что Samsung работает над камерой под поверхностью дисплея

На прошлой неделе Samsung опубликовала ролик, как демонстрацию того, что компания работает над подэкранной камерой. Правда, само видео было посвящено новому поколению OLED-панелей для ноутбуков, которая позволит располагать камеры под поверхностью дисплея. Но сам факт подобной разработки указывает на то, что ее вполне могут реализовать в смартфонах.

 

Смартфон Samsung с подэкранной камерой засветился на фото – фото 1

 

В пользу такого развития событий высказался и инсайдер с ником @chunvn8888, который на своей странице в Twitter опубликовал фото смартфона Samsung, лишенный каких-либо вырезов для фронтальной камеры. Автор фото уверяет, что это снимки рабочего прототипа смартфона Samsung, но предостерег строить догадки, что это будет, например, Galaxy Note 21. Это может означать, что еще нет уверенности, в рамках какой линейки может дебютировать новинка. И не исключено, что она и вовсе не будет из стана флагманов.

 

Смартфон Samsung с подэкранной камерой засветился на фото – фото 2

 

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Нам со своей стороны остается только уповать, что Samsung доведет разработку до ума и все же в скором времени выведет на рынок смартфон с подэкранной камерой. На данном этапе на рынке есть только одна модель с таким решением ZTE Axon 20 5G, но назвать его успешным сложно. Снимки на фронталку получаются весьма посредственные.

 

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Источник: twitter

Samsung подэкранная камера
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.01.2021

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Смартфон Samsung с подэкранной камерой засветился на фото