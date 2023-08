Смартфоны Samsung получат Chromecast благодаря One UI 6.0 – удобный, а не как сейчас

100

Samsung просто добавила Chromecast, как у всех

В One UI 5.1 смартфоны Samsung использовали исключительно технологию Miracast для трансляции экрана на другие устройства. Это делало Samsung "белой вороной" в мире Android и других устройств с широко поддерживаемой технологией Chromecast. Формально это изменилось в One UI 5.1, но в нем опцию надежно "похоронили" в меню настроек и большинство пользователей не знали о ней. Интерфейс One UI 6.0 обещает настоящую удобную поддержку Chromecast.





Samsung просто взяла и упростила трансляцию контента на смартфонах Galaxy. Чтобы включить ее, пользователю нужно перейти в Настройки > Подключенные устройства > Smart View. Далее через три точки нужно открыть Настройки > Лаборатория. Там будет переключатель Поддержка Chromecast.









Использование Chromecast в One UI 6.0 не требует постоянных "танцев с бубном". Когда режим включен, им можно просто пользоваться – так же, как это происходит на любом другом смартфоне Android без каких-либо настроек.



Стоит отметить, что эта функция все еще является экспериментальной. Высока вероятность, что она перейдет в стабильный канал, когда One UI 6.0 выйдет из стадии бета-тестирования, чего можно ожидать до конца этого года. Надеемся, Samsung не упустит это прекрасное нововведение.

Источник: Wccftech