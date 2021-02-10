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  • Смартфоны Samsung получат Chromecast благодаря One UI 6.0 – удобный, а не как сейчас

Смартфоны Samsung получат Chromecast благодаря One UI 6.0 – удобный, а не как сейчас

22.08.2023 100 1

﻿Samsung просто добавила Chromecast﻿, как у всех

В One UI 5.1 смартфоны Samsung использовали исключительно технологию Miracast для трансляции экрана на другие устройства. Это делало Samsung "белой вороной" в мире Android и других устройств с широко поддерживаемой технологией Chromecast. Формально это изменилось в One UI 5.1, но в нем опцию надежно "похоронили" в меню настроек и большинство пользователей не знали о ней. Интерфейс One UI 6.0 обещает настоящую удобную поддержку Chromecast.


Samsung просто взяла и упростила трансляцию контента на смартфонах Galaxy. Чтобы включить ее, пользователю нужно перейти в Настройки > Подключенные устройства > Smart View. Далее через три точки нужно открыть Настройки > Лаборатория. Там будет переключатель Поддержка Chromecast.

 

Samsung One UI 6.0 Chromecast


Использование Chromecast в One UI 6.0 не требует постоянных "танцев с бубном". Когда режим включен, им можно просто пользоваться – так же, как это происходит на любом другом смартфоне Android без каких-либо настроек.


 Стоит отметить, что эта функция все еще является экспериментальной. Высока вероятность, что она перейдет в стабильный канал, когда One UI 6.0 выйдет из стадии бета-тестирования, чего можно ожидать до конца этого года. Надеемся, Samsung не упустит это прекрасное нововведение.

 

 Источник: Wccftech

Автор: Русанов Андрій Дата публикации: 22.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Andrii 0
Ну нарешті, бо в хаті багато техніки з Chromecast і Samsung міг би теж
22.08.2023 18:36
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Смартфоны Samsung получат Chromecast благодаря One UI 6.0 – удобный, а не как сейчас